Руководителя подразделения финпирамиды Life is good осудили в Астане

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2019 году Т. в целях извлечения дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Life is good по продукту Hermes LTD. Т. ежемесячно обещала вкладчикам вознаграждение, тем самым привлекла денежные средства 17 граждан на общую сумму свыше 158 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевших, свидетелей, очными ставками, результатами НСД, протоколом осмотра предметов, банковскими выписками и заключением специалиста.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд признал Т. виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан и инвестиций сроком на пять лет.

На основании статьи 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.