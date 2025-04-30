Судом рассмотрено административное дело в отношении руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Кордайского района", который нарушил порядок, предусмотренный при рассмотрении гражданского дела, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что чиновник, являвшийся представителем ответчика по делу о взыскании материального ущерба, неоднократно не являлся на судебные заседания без уважительных причин, несмотря на надлежащее уведомление. В суде он признал вину и выразил раскаяние.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, признал его виновным по статье 653 части 1 КоАП РК (проявление неуважения к суду) и назначил административный штраф в размере 20 МРП — 78 640 тенге. Постановление вступило в законную силу.