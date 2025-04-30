  • 30 Апреля, 21:32
  • BAIGENEWS

Руководителя отдела ЖКХ наказали за неуважение к суду в Жамбылской области

Ему грозило до пяти суток ареста.

Сегодня, 19:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
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Фото: baigenews.kz

Судом рассмотрено административное дело в отношении руководителя КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Кордайского района", который нарушил порядок, предусмотренный при рассмотрении гражданского дела, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что чиновник, являвшийся представителем ответчика по делу о взыскании материального ущерба, неоднократно не являлся на судебные заседания без уважительных причин, несмотря на надлежащее уведомление. В суде он признал вину и выразил раскаяние.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, признал его виновным по статье 653 части 1 КоАП РК (проявление неуважения к суду) и назначил административный штраф в размере 20 МРП — 78 640 тенге. Постановление вступило в законную силу.

 

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