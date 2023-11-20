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Руководителя отдела образования в Актау задержали за взятку

Сегодня, 13:09
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
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Фото: Baigenews.kz

Антикоррупционной службой по Мангистауской области вскрыта коррупционная схема необоснованного обогащения в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

"По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, изобличен руководитель Отдела образования по городу Актау.

Он подозревается в получении взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, перечисление денежных средств и общее покровительство поставщика услуг по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемый содержится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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