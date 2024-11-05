Руководителя из Министерства транспорта наказали за попытку завышения статистики

Зампредседателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля вынесли строгий выговор за нарушение этических принципов государственной службы, передаёт BaigeNews.kz.

"Руководитель комитета требовал от своих подчинённых предоставления завышенных данных транспортных компаний об объёмах перевозок грузов и пассажиров. Такие действия могли привести к искажению объективной картины на рынке транспортных перевозок страны и нарушению прав более 2,5 тысячи предпринимателей. Кроме того, функции по сбору данных в области государственной статистики закреплены за Бюро национальной статистики и не входят в компетенцию Министерства транспорта", - сообщили в главной транспортной прокуратуре.