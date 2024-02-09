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Руководителя инспекции комитета ветконтроля подозревают в получении взятки в Атырауской области

Сегодня, 09:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:38
Сегодня, 09:38
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой по Атырауской области при координации прокуратуры области проводится досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Атырауская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

Как сообщили в Антикоре, руководителя Атырауской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора подозревают в получении взятки в размере двух миллионов ста тысяч тенге от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное осуществление ими законной деятельности при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза, на сопредельном участке границ Республики Казахстан и Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

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