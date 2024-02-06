Руководителя "Ертіс орманы" задержали за взятки

Антикоррупционной службой по Павлодарской области при координации прокуратуры в рамках выявления системной коррупции в сфере охраны лесного хозяйства установлены факты взяточничества со стороны руководителя Государственного лесного природного резервата "Ертіс Орманы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Установлено, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. 26 января 2024 года с санкции следственного суда руководитель Резервата заключен под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Антикоре, проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров Резервата, которые в период 2021-2023г.г. совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения.

Причиненный материальный ущерб частично возмещен. Досудебные расследования продолжаются.