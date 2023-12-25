Руководительница детсада присвоила 13 млн тенге в Таразе

13 миллионов тенге, выделенных на подушевое финансирование дошкольных организаций, присвоила себе руководитель одного из детских садов Тараза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Факт хищения выявили прокуроры. Руководитель частного детского сада "Центр "РозАль" получала бюджетные средства за детей, которые фактически не воспитывались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 части 4 пункта 2 Уголовного кодекса, которое поручено Департаменту экономического расследования Жамбылской области.

По подозрению в совершении преступления руководитель детского сада с санкции суда взята под стражу.