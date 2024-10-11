Руководителей спортшкол в Актобе подозревают в ставках на бюджетные деньги

В Актюбинской области прокуроры обвинили директоров детско-юношеских спортивных школ в непорядочности. По версии следствия, руководители необоснованно присваивали деньги, полученные от любительских спортивных команд за услуги по аренде спортивных площадок и залов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, эти средства подлежали поступлению в бюджет.

"За последние три года расходы на развитие профессиональных клубов увеличены в два раза, из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделено более 13 млрд тенге. Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены директорами на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене в сумме свыше 165 млн тенге", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура начала сразу досудебных расследования по части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).