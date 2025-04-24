Руководители санэпидконтроля Актобе оштрафованы за миллионную взятку
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Судом №2 города Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и его заместителя, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 28 января они будучи в сговоре получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя – в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.
Судебный акт в законную силу не вступил.
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