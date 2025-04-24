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Руководители санэпидконтроля Актобе оштрафованы за миллионную взятку

Сегодня, 11:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:20
Сегодня, 11:20
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Фото: baigenews.kz

Судом №2 города Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля и его заместителя, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 28 января они будучи в сговоре получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя – в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.

Судебный акт в законную силу не вступил.

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