Руководители прокуратур государств-членов ШОС встретились в Сиане

Руководители прокуратур Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Монголии встретились в Сиане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

На 21-го заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Сиане (КНР) руководители надзорных органов Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, Китая, РФ, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Монголии обсудили вопросы государственной модернизации, региональной безопасности, борьбы с организованной преступностью и повышения квалификации прокуроров.

Главы надзорных органов государств-членов ШОС решили расширять влияние данной Организации, в частности обеспечивать международную безопасность и правовые гарантии в процессе развития стран-участников, наращивать сотрудничество по противодействию преступлений в финансово-экономической сфере, нарко и киберпреступности, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также развивать взаимодействие между прокурорскими образовательными организациями.

По итогам встречи руководителями прокуратур подписан протокол, определяющий приоритетные задачи и механизмы дальнейшего сотрудничества.

На полях ШОС генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов встретился с китайским коллегой Ин Юном. Они обсудили актуальные вопросы оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, передачи осуждённых, а также возврата незаконно выведенных активов.