Руководители госорганов боятся принимать решения - Токаев

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Выступая в Астане на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о работе Канцелярии премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

По мнению президента, орган необходимо трансформировать в компактный аппарат Правительства с повышением его роли в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов.

"Вопросы некачественного исполнения принятых решений упираются в полномочия министров и руководителей ведомств. Руководители государственных органов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам. Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение Президента или руководства Администрации Президента. Порой приходится давать письменное поручение членам Правительства, в противном случае, есть опасность невыполнения задания, срыва исполнения проекта. В рамках Указа о дебюрократизации мы запретили внесение в Администрацию документов по текущим вопросам, относящимся к компетенции Правительства и уполномоченных государственных органов. Однако данная практика до сих пор не искоренена", — заявил президент в понедельник.

Токаев указал на формальный подход государственного аппарата к исполнению его поручений. По различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки их исполнения.