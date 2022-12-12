open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

t.me/bort_01 Сегодня, 14:22
87
Сегодня, 14:22
87
Фото: t.me/bort_01

Руководители госорганов боятся принимать решения - Токаев

Выступая в Астане на расширенном заседании Правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о работе Канцелярии премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

По мнению президента, орган необходимо трансформировать в компактный аппарат Правительства с повышением его роли в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов.

"Вопросы некачественного исполнения принятых решений упираются в полномочия министров и руководителей ведомств. Руководители государственных органов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам. Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение Президента или руководства Администрации Президента. Порой приходится давать письменное поручение членам Правительства, в противном случае, есть опасность невыполнения задания, срыва исполнения проекта. В рамках Указа о дебюрократизации мы запретили внесение в Администрацию документов по текущим вопросам, относящимся к компетенции Правительства и уполномоченных государственных органов. Однако данная практика до сих пор не искоренена", заявил президент в понедельник.

 Токаев указал на формальный подход государственного аппарата к исполнению его поручений. По различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки их исполнения. 

"С начала года Администрацией Президента в адрес государственных органов и должностных лиц направлено более 400 замечаний по качеству исполнения поручений. При этом контроль со стороны Правительства, как основного координатора исполнения поручений, осуществлялся не на должном уровне. Контрольная деятельность Канцелярии премьер-министра, как органа, обеспечивающего деятельность Правительства, в основном ограничивалась пересылкой и дублированием готовых отчётов государственных органов. Отсутствует должный анализ и оценка качества исполнения поручений", - резюмировал Глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Правительство РК #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:22
87
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх