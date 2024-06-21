Руководители госкомпании угодили в тюрьму за продажу служебных авто в Жамбылской области

В Жамбылской области вынесли приговор руководству КГП на ПХВ "Таза-Талас" за хищение госимущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Прокуратура Таласского района выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ "Таза-Талас".

“Руководство предприятия на основании поддельных документов, без выставления на торги реализовало третьим лицам 4 автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге. По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества)”, - говорится в сообщении.

В рамках дела прокуратурой возвращено 2 автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге.