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  • Руководителей Сайрам-Угамского нацпарка подозревают во взятках
ainews.kz Сегодня, 09:11
233
Сегодня, 09:11
233
Фото: ainews.kz

Руководителей Сайрам-Угамского нацпарка подозревают во взятках

В южном мегаполице задержаны несколько должностных лиц Комитета лесного хозяйства и животного мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, ряда его подчиненных, а также руководителя управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток", — сообщили в Антикоррупционной службе.

В ведомстве уточнили, что чиновники задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается. Подробности в интересах следствия не разглашаются.

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#взятка #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
233
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