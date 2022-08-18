Руководителей департаментов экономических расследований назначили в новых областях

Фото: пресс-служба АФМ

В трёх новых областях Казахстана назначены руководители департаментов экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Руководителем департамента экономических расследований в Улытауской области назначен полковник Ерик Есенов. Как говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу, Есенов родился 26 апреля 1983 года в Кокшетауской области. Окончил Академию финансовой полиции. Свой трудовой он путь начал в 2004 году. В разные годы занимал должности следователя, заместителя, начальника Управления в органах финансовой полиции, заместителя руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции, заместителя руководителя департамента экономических расследований по ЗКО.

Следующим назначенцем стал полковник Талгат Танатаров. Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК он назначен на должность руководителя департамента экономических расследований по Жетысуской области. Сообщается, что Танатаров родился 20 февраля 1966 года в Карагандинской области. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президента РФ. Трудовой путь начал в 1989 году в Вооруженных силах. В разные годы работал следователем, помощником военного прокурора ВВ РК, военным прокурором Карагандинского гарнизона и заместителем главного военного прокурора РК. Занимал руководящие должности в органах по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, службе экономических расследований.

Временно исполняющим обязанности руководителя департамента экономических расследований по области Абай назначен полковник Нурлан Каримов. Он родился 11 мая 1981 года в Западно-Казахстанской области. Нурлан Каримов окончил Академию финансовой полиции, Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков "Евразии". Трудовой путь начал в 2002 году. В разные годы работал следователем, старшим следователем в органах финансовой полиции. Занимал руководящие должности в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Министерстве финансов, в органах экономических расследований.