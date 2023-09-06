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Руководителей автобусных парков наказали за ненормированный график водителей автобусов

Сегодня, 16:46
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Baigenews.kz Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: Baigenews.kz

Прокуратурой района Сарыарка установлены факты грубого нарушения требований трудового законодательства со стороны автобусных парков столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"При нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю, у водителей автобусных парков продолжительность рабочей недели составляла в среднем около 91 часа, т.е. превышение в 2 раза, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью, как самих водителей, так и пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.

С руководителями автобусных парков проведено совещание и даны разъяснения норм действующего законодательства

Виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

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