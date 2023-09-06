Руководителей автобусных парков наказали за ненормированный график водителей автобусов

Прокуратурой района Сарыарка установлены факты грубого нарушения требований трудового законодательства со стороны автобусных парков столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"При нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю, у водителей автобусных парков продолжительность рабочей недели составляла в среднем около 91 часа, т.е. превышение в 2 раза, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью, как самих водителей, так и пассажиров", - говорится в сообщении прокуратуры.