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Сегодня, 18:06
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82Фото: akorda.kz
Руководителем Администрации Президента РК переназначен Мурат Нуртлеу
Касым-Жомарт Токаев переназначил на должность руководителя Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службe главы государства.
Об этом был подписан соответсвующий указ.
"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы руководителем Администрации Президента Республики Казахстан", — говорится в тексте документа.
Напомним, Мурат Нурлеу уже занимал эту должность с января 2022 года.
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