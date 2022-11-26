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akorda.kz Сегодня, 18:06
82
Сегодня, 18:06
82
Фото: akorda.kz

Руководителем Администрации Президента РК переназначен Мурат Нуртлеу

Касым-Жомарт Токаев переназначил на должность руководителя Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на пресс-службe главы государства.

Об этом был подписан соответсвующий указ.

"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы руководителем Администрации Президента Республики Казахстан", — говорится в тексте документа.

Напомним, Мурат Нурлеу уже занимал эту должность с января 2022 года.

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#назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:06
82
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