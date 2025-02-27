Руководитель отдела ЖКХ незаконно распределял земельные участки в Косшы
Уполномоченными органами проводится работа по возврату земельных участков.
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Специализированной природоохранной прокуратурой Акмолинской области выявлен факт незаконного предоставления хозяйствующему субъекту 1, 9844 га земель для размещения и обслуживания городского пляжа города Косшы кадастровой стоимостью 47,6 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.
2 июня 2024 года руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы на основании договора передал в доверительное управление имущество в виде пляжа, расположенного вдоль реки Саркырама индивидуальному предпринимателю сроком на 5 лет.
При этом право пользования и распоряжения данным земельным участкому отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы не имелось.
Таким образом, руководитель отдела необоснованно заключил договор и передал земли в доверительное управление.
По акту надзора незаконно заключенный договор отменен, распоряжением акима Косшы от 29.01.2025 года за допущенные нарушения требований законодательства в сфере оказания государственных услуг руководителю отдела наложено дисциплинарное взыскание.
Кроме того, установлены факты незаконного захвата государственных земельных участков путем установки мостов и ограждений вдоль реки Саркырама на 5 земельных участках, расположенных по улицам Саркырама и Тайманулы в Косшы.
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