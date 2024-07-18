Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятку

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области огласил приговор в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган Джолдыханова Ж., передаёт BaigeNews.

Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы.

Джолдыханов Ж. осужден к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

В рамках превентивных мер прошли слушания с участием коллектива осужденного.