Руководитель отдела образования Талдыкоргана осужден за взятку
Сегодня, 13:44
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Сегодня, 13:44Сегодня, 13:44
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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жетысуской области огласил приговор в отношении руководителя отдела образования города Талдыкорган Джолдыханова Ж., передаёт BaigeNews.
Он признан виновным в получении взятки в размере 280 млн тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнение с работы.
Джолдыханов Ж. осужден к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
В рамках превентивных мер прошли слушания с участием коллектива осужденного.