Завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации в Северо-Казахстанской области, подозреваемого в хищении 840 млн тенге, выделенных из средств Национального фонда на приобретение оборудования для тепличного комплекса, передаёт BaigeNews.kz.

Этот случай стал частью усилий Агентства по противодействию коррупции, которое, в соответствии с поручением Главы государства, активно работает над обеспечением законности и порядка в стране. Антикоррупционная служба тщательно расследовала деятельность руководителя компании, который подозревается в незаконном использовании бюджетных средств, предназначенных для развития сельскохозяйственной инфраструктуры.

Теперь обвиняемый предан суду, и его дело продолжит разбирательство в рамках судебной системы. Важно отметить, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, любая дополнительная информация в интересах следствия на данный момент не подлежит распространению.