Руководитель департамента фармконтроля получил выговор за взяточничество подчинённого

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Руководитель департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Казахстана был наказан за отсутствие контроля за подчиненными, один из которых был осужден за взяточничество, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Telegram-канал антикоррупционного ведомства.

"3 августа руководитель департамента комитета по г. Шымкент Сейтжамал Пакеев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора за отсутствие ведомственного контроля", - сообщили в департаменте фармконтроля.

Напомним, 14 июля приговором суда заместитель руководителя департамента комитета по г. Шымкент Дулат Турманов был признан виновным в системном взяточничестве от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике с назначением штрафа в размере 20 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать определенную должность.

1 августа его уволили.