Лента новостей
- Информацию о госпитализации в психушку 10 военнослужащих в Уральске прокомментировали в Нацгвардии 20:20 24
- Использование нацвалют при взаимной торговле обсуждают главы правительств стран ЕАЭС в Кыргызстане 19:52 56
- Рукопись первого текста Конституции РК представили на выставке в Нур-Султане 19:18 143
- Арман Давлетьяров намерен передать дом своей матери под мечеть 18:12 625
- Дефицит авиатоплива: МИИР РК намерено исключить посредников при поставках 18:05 155
- Призы от министра обороны получат победители конкурса на лучший ролик для TikTok 17:38 189
- Военнослужащие из Казахстана выиграли еще один конкурс на АрМИ-2022 17:28 224
- Какие новые партии появятся в Казахстане, рассказал глава Минюста 17:03 323
- Какой будет погода в Казахстане 26 августа 17:01 208
- Дело LRT: защита обвиняемых заявила о новых подробностях 16:54 434
- Как производится оплата за проезд по дорогам в Казахстане 16:43 371
- Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО 16:37 260
- На АЗС будут вести учёт продаваемого каждому водителю дизтоплива 16:31 202
- Бультерьер напал на детей в Актобе 16:14 290
- Завершено расследование дела в отношении Карима Масимова 16:05 899
- Новорожденного спасли полицейские из уличного туалета в Алматы 15:56 513
- Младенцу с редкой патологией сердца сделали операцию в Караганде 15:28 441
- 279 единиц медтехники в больнице Жезказгана работали без поверки 15:19 487
- Поликлиника Нур-Султана заплатила 140 000 тенге инвалиду за волокиту с документами 15:03 346
- Нехватка дизеля: продажи на АЗС выросли в 2,5 раза 14:59 388
- Холдинг "Байтерек" объяснил выплату членам правления 290 миллионов тенге 14:51 737
- Нацбанк сообщил о начале продаж коллекционных монет TILASHAR 14:37 466
- Кибермошенник украл зарплаты 76 учителей в Туркестанской области 14:26 414
- В Минэнерго озвучили прогноз цен на нефть в ближайшие два года 14:17 499
- Завершена реорганизация двух министерств - Аймагамбетов 13:59 520
- Астанчан просят проголосовать за или против разрешения всем водителям ездить по Bus Lane 13:59 525
- Чисто там, где Азат. Житель Петропавловска совместил хобби с общественной пользой 13:49 539
- Грант на обучение в КБТУ вручили участникам фестиваля шахмат в Атырау 13:24 346
- Мир возлагает на VII Съезд мировых религий большие надежды - Маулен Ашимбаев 13:08 335
- "20 человек я уже закодировала". Как изменился сельский округ акима из нашумевшего видео 12:28 1056
- Совместное заседание палат парламента РК назначено на 1 сентября 12:20 284
- Десятки людей купили путевки на море и оказались обмануты турфирмой в Алматы 12:12 819
- Для молодых учителей и врачей введут спецквоту по программе "Алматы жастары" 12:06 356
- "Захотелось обнять до удушья Багдата Мусина": бизнесвумен сравнила цифровизацию Турции и Казахстана 11:54 725
- Казахстанцы смогут отслеживать предельные цены на лекарства через мобильное приложение 11:11 408
- Более 66 тысяч казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования из-за потери работы 10:50 369
- Пьяный пассажир в аэропорту Нур-Султана заявил о бомбе в самолёте 10:49 400
- Осуждены фигуранты дела по хищению 160 миллионов тенге госсубсидий в АПК 10:37 405
- Относительный позитив на казахстанском авторынке: плюс девять процентов за год - статистика 10:35 429
- Школьные линейки в Казахстане пройдут без шаров и голубей 10:29 597
- Казахстанский теннисист вышел в полуфинал квалификации US Open 09:10 392
- Число заразившихся Covid-19 в Казахстане продолжает увеличиваться 08:45 1016
- Алматинка топила своих детей: появились новые подробности происшествия 07:47 11282
- Патриарх Кирилл не приедет в Казахстан 07:01 2943
- Перечень препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями расширили в Казахстане 06:10 418
- Некоторые казахстанские школы оказались не готовы к новому учебному году 05:34 555
- Казахстанский велогонщик пробился в топ-10 этапа "Вуэльты Испании" 04:16 493
- Канье Уэста отказались судить за избиение фаната 03:22 562
- В Минэкологии отреагировали на жалобы касательно шумных мотоциклистов в нацпарках 02:09 443
- Рабочий погиб на Тенгизе во время пневматических испытаний 01:15 993
- Пятилетнюю девочку и младенца оставили в запертом авто родители в Жетысае 00:21 5144
- Осенью в Алматы ждут роста цен на съемное жилье 24.08.2022 553
- Уголовное дело возбудили в Уральске из-за гибели рабочих на насосной станции 24.08.2022 585
- Задержан грабитель, напавший с кирпичом на девушку в Павлодаре 24.08.2022 845
- Чиновников подозревают в присвоении почти полумиллиарда тенге в Карагандинской области 24.08.2022 551
- Колонки оказались в эпицентре скандала в Кокшетау 24.08.2022 660
- Двух участников проекта Super Bol! пригласили в топовые российские клубы 24.08.2022 464
- Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева 24.08.2022 437
- Продовольственный пояс вокруг Нур-Султана обойдётся в 625 миллионов тенге 24.08.2022 585
- Более 650 медпунктов не хватает в сёлах Казахстана. Что планирует делать Минздрав? 24.08.2022 583
- Мор рыбы в Бурабае: названы предварительные причины 24.08.2022 712
- Стали известны результаты экзаменов в докторантуру 24.08.2022 576
- К условным срокам приговорили участников январских событий в ВКО 24.08.2022 395
- Сдачу в аренду помещений школы олимпрезерва объяснили в управлении спорта ВКО 24.08.2022 421
- Токаев поручил назвать в честь Гейдара Алиева другую улицу 24.08.2022 837
- Увеличение товарооборота, вопросы безопасности и сотрудничества. Почему важен визит Токаева в Азербайджан 24.08.2022 624
- Более 60 тонн дынь пытались контрабандой ввезти в Казахстан 24.08.2022 493
- Восстановив территориальную целостность, Азербайджан вступил в новую эпоху развития — Токаев 24.08.2022 716
- Активы на 500 млн долларов возвратили государству: завершено расследование в отношении Кайрата Сатыбалды 24.08.2022 2070
- Фото и видео с плюющимися казахстанцами призывают отправлять через приложение 102 24.08.2022 920
- "Дело на миллион": приговор бизнесмену Абдыгаппарову оставили без изменений 24.08.2022 1086
- 60 тысяч гектаров пастбищных угодий в Жамбылской области возвращены государству 24.08.2022 814
- "Часть субсидируемой продукции должна идти на внутренний рынок" — Алихан Смаилов 24.08.2022 372
- Токаев и Алиев провели в Баку переговоры в расширенном формате 24.08.2022 442
- Руководитель департамента фармконтроля получил выговор за взяточничество подчинённого 24.08.2022 449
- "У нас есть предрасположенность играть в шахматы. Её нужно развивать" - президент КФШ 24.08.2022 387
- Занимались в подвалах и магазинах - прокуроры выявили крупный ущерб при проверке программы ArtSport в ВКО 24.08.2022 659
- АЗС могут лишить лицензии за продажу топлива только транзитным водителям 24.08.2022 395
- Школьная ярмарка пройдет в Нур-Султане 24.08.2022 800
- Как из хлебных остатков со столов астанчан производят корм для скота. Фоторепортаж 24.08.2022 1712
Рукопись первого текста Конституции РК представили на выставке в Нур-Султане
В Нур-Султане состоялось открытие выставки, посвященной Дню Конституции РК, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии участвовали директор библиотеки первого президента РК Бакытжан Темирболат, депутаты мажилиса парламента РК, руководители ряда госорганов, общественные деятели и эксперты.
Выставка состоит из трёх разделов. Первый раздел под названием "Законы Великой степи"повествует о правовых законах степной демократии. Содержание раздела раскрывают такие книжные издания как "Светлый путь Касым хана", "Древний путь Есим хана", "Жети жаргы" Тауке хана, "Записка о судебной реформе" Шокана Уалиханова, "Правила Карамолы" Абая Кунанбаева и политическая программа правительства "Алаш Орды".
Второй раздел "Конституция – опора независимости" представляет архивные документы и фотографии из собрания библиотеки первого президента РК, иллюстрирующие период после обретения Казахстаном независимости. Например, рукописные варианты первого текста Конституции, которая была принята на референдуме 30 августа 1995 года.
В третьем разделе "Эволюционное развитие Конституции" впервые в систематизированном виде представлены материалы республиканского референдума, состоявшегося 5 июня 2022 года, документы о современных этапах развития основного закона страны.
"Конституция является самой важной вехой в долгом тернистом пути к независимости. Мы не можем назвать ни одну государственность, которая сформировалась легко и просто. Как правило, это столкновение идей и мнений, это преодоление исторических объективных условий, факторов как внутренних, так и внешних. И Конституция провозглашает, создаёт правовые механизмы для обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан", - считает заместитель директора музея первого президента Кулайша Актаева.
В экспозиции представлены архивно-документальные материалы как в бумажном, так и в формате фото- и видеоматериалов.
"Эта выставка сформирована в библиотеке первого президента на основе тех материалов, ценность которых мы будем понимать с течением времени. Здесь представлен вариант Конституции со всей необходимой юридической техникой, с печатью, подписью первого президента РК. Таким образом, мы постарались привнести в наше понимание праздника историчность и преемственность каждого этапа нашей государственности", - рассказала Кулайша Актаева.
Фото Артёма Чурсинова
-
Hype news
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 2351
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 24908
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7498
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1132
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4595
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1411
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18167
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3172
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 3980
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2387
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 7941
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3306
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2132
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2166
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 5850
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2307
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 1953
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4404
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2220
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 9721
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2015
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2107
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2007
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4447
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2186
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2607
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3270
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4211
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4002
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3668
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 4748
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4689
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4428
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 4700
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7003
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10584
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6272
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7133
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6579
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 9958
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 5882
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6417
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8590
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7136
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7039
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6443
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8245
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6663
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16137
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8728
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8044
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8389
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 8740
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8017
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8113
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8514
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9789
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8271
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9741
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 12935
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8284
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 9807
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 7857
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7677
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8394
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8587
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7588
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 8917
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7342
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 8900
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15675
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7667
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8646
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8664
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19624
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9471
- Село под Костанаем осталось без кур из-за неизвестной болезни 19.06.2022 8506
- Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на узбекской свадьбе 19.06.2022 9869
- Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза 19.06.2022 8804
- Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки 18.06.2022 8254
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6576
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 5860
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 5943
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6183
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5628
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9639
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6358
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8279
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9220
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9239
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 6875
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7014
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21592
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 7951
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9789
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7160
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8565
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9144
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10101
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8572
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10565
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 9992
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11097
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11328
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27546
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11715
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12443
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12448
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12186
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13195
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20701
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12634
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 19847
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30218
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14368
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17462
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18538
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20840
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16830
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18031
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16116
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16299
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16079
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31668
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 17935
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16683
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20695
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20618
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 20869
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20004
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20252
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22407
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23020
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21577
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21185
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22097
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21478
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 20850
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22415
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21504
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21759
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23394
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24561
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24009
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23361
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25375
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23003
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25749
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23533
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54330
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25029
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24192
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 24938
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23899
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 23910
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24075
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 23951
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24622
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24224
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25312