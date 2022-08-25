Рукопись первого текста Конституции РК представили на выставке в Нур-Султане

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

В Нур-Султане состоялось открытие выставки, посвященной Дню Конституции РК, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии участвовали директор библиотеки первого президента РК Бакытжан Темирболат, депутаты мажилиса парламента РК, руководители ряда госорганов, общественные деятели и эксперты.

Выставка состоит из трёх разделов. Первый раздел под названием "Законы Великой степи"повествует о правовых законах степной демократии. Содержание раздела раскрывают такие книжные издания как "Светлый путь Касым хана", "Древний путь Есим хана", "Жети жаргы" Тауке хана, "Записка о судебной реформе" Шокана Уалиханова, "Правила Карамолы" Абая Кунанбаева и политическая программа правительства "Алаш Орды".

Второй раздел "Конституция – опора независимости" представляет архивные документы и фотографии из собрания библиотеки первого президента РК, иллюстрирующие период после обретения Казахстаном независимости. Например, рукописные варианты первого текста Конституции, которая была принята на референдуме 30 августа 1995 года.

В третьем разделе "Эволюционное развитие Конституции" впервые в систематизированном виде представлены материалы республиканского референдума, состоявшегося 5 июня 2022 года, документы о современных этапах развития основного закона страны.

"Конституция является самой важной вехой в долгом тернистом пути к независимости. Мы не можем назвать ни одну государственность, которая сформировалась легко и просто. Как правило, это столкновение идей и мнений, это преодоление исторических объективных условий, факторов как внутренних, так и внешних. И Конституция провозглашает, создаёт правовые механизмы для обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан", - считает заместитель директора музея первого президента Кулайша Актаева.

В экспозиции представлены архивно-документальные материалы как в бумажном, так и в формате фото- и видеоматериалов.

"Эта выставка сформирована в библиотеке первого президента на основе тех материалов, ценность которых мы будем понимать с течением времени. Здесь представлен вариант Конституции со всей необходимой юридической техникой, с печатью, подписью первого президента РК. Таким образом, мы постарались привнести в наше понимание праздника историчность и преемственность каждого этапа нашей государственности", - рассказала Кулайша Актаева.







Фото Артёма Чурсинова