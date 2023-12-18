Рукодельницы из Петропавловска сшили 500-метровое корпе и попали в Книгу рекордов

Петропавловские рукодельницы попали в казахстанскую Книгу рекордов, сшив 500-метровое корпе. Одеяло в национальном стиле они создавали для республиканского конкурса "Аламан құрақ". Покорив одну вершину, теперь мастера готовятся к мировому рекорду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.Kz.

Бакыт Мустафина шитьём занимается почти полвека. С гордостью показывает результат конкурсной работы. Это часть того самого 500-метрового корпе, которое она создавала вместе с рукодельницами из других регионов Казахстана.

"Я начала вышивать с 4 лет. Совсем крохой была. Делала небольшие работы. После замужества начала шить пледы. И до сих пор этим занимаюсь. На конкурсе до финала из 1,5 тысяч участников дошли 200 человек со всего Казахстана. Мы решили идти до конца и не пожалели. Столько сил и средств потратили, но оно того стоило", — делится Бакыт Мустафина.

Искусницы, воодушевлённые поставленным рекордом, теперь планируют установить новый, но уже мировой. И в социальных сетях приглашают стать частью будущего успеха других рукодельниц.

"У меня в чате 17 человек. До января я ещё буду в чат собирать людей. Желающих всех приглашаю подписываться для участия. После января нам будут даваться задания, что будем шить, как будем шить. В сентябре будет конкурс и мы должны с января все задания, что дадут организаторы, это сшить", — говорит рукодельница Галия Жакина.

Традиции и историю национального шитья петропавловские мастерицы мечтают передать следующему поколению. Уже сейчас они готовы делиться своим опытом и знаниями.