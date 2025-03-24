Рука женщины застряла тестораскаточной установке в Астане
Спасатели с помощью специальных инструментов извлекли руку.
Сегодня, 10:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
81
В столице, в районе Сарыарка, произошел неожиданный инцидент, который мог бы обернуться серьезными последствиями, передаёт BaigeNews.kz. Рабочая 1983 года рождения оказалась в весьма неприятной ситуации: её рука застряла в тестораскаточной установке.
Однако благодаря быстрой и слаженной работе спасателей оперативно-спасательного отряда, пострадавшая была освобождена всего за несколько минут. С помощью специальных инструментов они аккуратно извлекли руку, и уже вскоре передали женщину в руки врачей бригады скорой помощи.
К счастью, благодаря оперативности и профессионализму спасателей, трагедии удалось избежать.
Самое читаемое
- Офицер МВД неожиданно задержал закладчика в Астане
- День очищения: на уборку улиц Астаны вышли более 600 деятелей культуры
- Сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче отбора на ЧМ-2026
- Подземную мечеть Бекет-Ата подключили к природному газу в Мангистау
- Девушка превзошла мужчин в соревновании по поднятию барана на Наурыз