В столице, в районе Сарыарка, произошел неожиданный инцидент, который мог бы обернуться серьезными последствиями, передаёт BaigeNews.kz. Рабочая 1983 года рождения оказалась в весьма неприятной ситуации: её рука застряла в тестораскаточной установке.

Однако благодаря быстрой и слаженной работе спасателей оперативно-спасательного отряда, пострадавшая была освобождена всего за несколько минут. С помощью специальных инструментов они аккуратно извлекли руку, и уже вскоре передали женщину в руки врачей бригады скорой помощи.

К счастью, благодаря оперативности и профессионализму спасателей, трагедии удалось избежать.