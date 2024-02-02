Ругался с таксистом, пинал машину: полиция ищет члена общественного совета в Талгаре

Конфликт между таксистом и пассажиром сняли на видео в Алматинской области и выложили ролик в соцсети. В нём мужчина грубо разговаривает с водителем, хлопает дверью машины и пинает авто. В полиции сообщили, что начали розыскные мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Сотрудники управления полиции Талгарского района рапортом зарегистрировали указанный факт. Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения участников инцидента для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.