Ругался с таксистом, пинал машину: полиция ищет члена общественного совета в Талгаре

Конфликт между таксистом и пассажиром сняли на видео в Алматинской области и выложили ролик в соцсети. В нём мужчина грубо разговаривает с водителем, хлопает дверью машины и пинает авто. В полиции сообщили, что начали розыскные мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
"Сотрудники управления полиции Талгарского района рапортом зарегистрировали указанный факт. Проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения участников инцидента для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Видео распространяется в соцсетях. Сообщается, что один из участников конфликта якобы является религиозным деятелем и членом общественного совета Талгарского района.
В акимате Алматинской области прокомментировали данную информацию.
"Некоторые источники утверждают, что пассажир является имамом мечети в селе Гульдала, однако Управление по делам религий Алматинской области опровергает эту информацию. Данный гражданин является членом общественного совета Талгарского района", - прокомментировали в пресс-службе акимата региона.