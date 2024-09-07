Ручное управление или как президент лично корректирует работу профильных министерств

Много в последнее время пошло разговоров сверху о том, что журналисты, якобы, поднимают не те темы, откровенно хайпуют, а порой и вовсе пытаются министров захейтить… Но насколько обоснованы такие претензии?

Давайте разберём на примере проекта "АСЫК"! Насколько правильным был выбор тематики выпусков, если даже сам президент в своём послании поднял те же самые проблемные вопросы, которые весь прошлый сезон формировали наши выпуски.

Тем более, что ежегодное послание народу — это не какое-то рабочее совещание… Оно задаёт тон на весь следующий политический сезон и является, если хотите, дорожной картой, определяющей – КУДА профильным министерствам дальше двигаться, а главное — КАК!

Именно поэтому этот спецвыпуск мы посвятили тем проблемным, а зачастую спорным темам, акценты в которых расставил лично глава государства. Всё-таки слушающее и слышащее государство – это не много разные концепции, правда? Поэтому мы надеемся, что те государственные мужи, которые судя по видео-картинке, внимательно слушали президента, смогли правильно расслышать, что же на самом деле он в своём послании и им, и нам всем, конечно, адресовал…

Подробнее — в новом выпуске программы "Асык".