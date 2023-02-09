Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Согласно официальному курсу Нацбанка, в четверг тенге укрепился к российскому рублю максимально за последние девять месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Официальная стоимость рубля на 9 февраля составляет 6,36 тенге. Это минимум с 4 мая 2022 года, то есть за девять месяцев.

"Снижение курса рубля началось несколько недель назад. 16 января он стоил 6,87 тенге, 24 января (это было 2,5 недели назад) – 6,74 тенге. То есть менее, чем за месяц тенге окреп к российской валюте на 7,4 процента", - говорится в сообщении.

Сейчас в обменниках Алматы купить рубль можно по 6,45 тенге, продать – в лучшем случае по 6,2 тенге.