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  • Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 10:58
268
Сегодня, 10:58
268
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев

Согласно официальному курсу Нацбанка, в четверг тенге укрепился к российскому рублю максимально за последние девять месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Официальная стоимость рубля на 9 февраля составляет 6,36 тенге. Это минимум с 4 мая 2022 года, то есть за девять месяцев.

"Снижение курса рубля началось несколько недель назад. 16 января он стоил 6,87 тенге, 24 января (это было 2,5 недели назад) – 6,74 тенге. То есть менее, чем за месяц тенге окреп к российской валюте на 7,4 процента", - говорится в сообщении.

Сейчас в обменниках Алматы купить рубль можно по 6,45 тенге, продать – в лучшем случае по 6,2 тенге.

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#курс валют #рубль #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:58
268
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