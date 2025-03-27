Казахстанцы стали реже пользоваться российскими рублями: в феврале 2025 года чистые продажи этой валюты через обменные пункты достигли рекордно отрицательных значений –12,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет DataHub, это значит, что обменники выкупили у населения больше рублей, чем продали.

Тренд на снижение спроса наблюдался и в январе, когда показатель составил – 9,5 млрд тенге, однако февральский результат стал минимальным с 2020 года, даже с учетом инфляции.

Почему казахстанцы продают рубли?

Одной из причин является укрепление российской валюты: в феврале средний курс рубля составил 5,47 тенге — это на 6% выше, чем в январе. В таких условиях население предпочитает фиксировать прибыль, избавляясь от подорожавшей валюты.

Что с остальными валютами?