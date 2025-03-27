Рубль теряет популярность в Казахстане
Казахстанцы делают ставку на доллар и евро, а рубль продают.
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Казахстанцы стали реже пользоваться российскими рублями: в феврале 2025 года чистые продажи этой валюты через обменные пункты достигли рекордно отрицательных значений –12,5 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Как пишет DataHub, это значит, что обменники выкупили у населения больше рублей, чем продали.
Тренд на снижение спроса наблюдался и в январе, когда показатель составил – 9,5 млрд тенге, однако февральский результат стал минимальным с 2020 года, даже с учетом инфляции.
Почему казахстанцы продают рубли?
Одной из причин является укрепление российской валюты: в феврале средний курс рубля составил 5,47 тенге — это на 6% выше, чем в январе. В таких условиях население предпочитает фиксировать прибыль, избавляясь от подорожавшей валюты.
Что с остальными валютами?
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Доллар остается в приоритете у казахстанцев. Чистые продажи американской валюты выросли до 175 млрд тенге (+45% к январю). Средний курс тенге к доллару в феврале был 506,03, что лучше январского показателя (524,67).
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Евро также пользуется спросом, хотя объем продаж немного снизился — 33,1 млрд тенге (-5% к январю, но +57% к прошлому году). Средний курс европейской валюты составил 526,82 тенге.