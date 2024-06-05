Ртутьсодержащие отходы незаконно утилизировало медучереждение в Талдыкоргане

Опасные отходы класса "Г" (токсикологические отходы, в т.ч. ртутьсодержащие) одного из медицинского учреждения города Талдыкорган утилизировались подрядной организацией "М", не имевшей законных оснований для этой деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

“Прокуроры установили, что индивидуальный предприниматель использовал поддельную государственную лицензию, которая давала права на утилизацию такого вида отходов”, - говорится в сообщении.

Виновный приговором суда осужден за подделку и использование заведомо подложного документа (ст.385 ч.1 и 3 Уголовного кодекса РК).