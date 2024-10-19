Розовый октябрь: астанчане устроили забег в поддержку больных раком молочной железы

В рамках месяца борьбы с раком молочной железы, известного в мире как "розовый октябрь", в Астане впервые были организованы соревнования Pink Run, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Свыше 300 человек приняли участие в забеге. Также акцию поддержали казахстанский тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира в трёх разных весовых категориях Илья Ильин и казахстанский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам, рекордсмен Книги Гиннесса Сергей Цырульников.

Спортсмены-любители в ходе забега преодолели дистанции 1,3 и 3,9 км. Первым пришедшим к финишу в обоих забегах, был вручен денежный сертификат на сумму 20 000 тенге.

"Практически все организаторы сегодняшнего забега, онкологи, маммологи. Наша цель - максимально донести до общественности информацию о раке молочной железы и призвать всех женщин своевременно проходить обследование. Это связано с тем, что при своевременной диагностике рака молочной железы на ранней стадии полное излечение пациентов достигает 95 процентов. Прошу не быть равнодушным к своему здоровью. Хотя в большинстве случаев рак молочной железы поражает женщин старше 40 лет, с каждым годом он молодеет. К примеру, более 1000 человек, перенесших это заболевание только в 2023 году в Казахстане, не достигли возраста 40 лет. Хочу пожелать всем, кто принял участие в сегодняшнем спортивном мероприятии, крепкого здоровья и успехов", — сказала организатор соревнований Диляра Кайдарова.

Стоит отметить, что женщинам старше 40 лет обследование у гинеколога и маммолога бесплатное.

Астанчанке Гулим Абушкеновой, перенесшей рак молочной железы, был торжественно вручен сертификат на сумму 500 000 тенге.

"Я столкнулась с этой болезнью 2 года назад. Я решила бороться до конца, так как одна воспитывала своих детей. Вот уже почти 2 года я живу благодаря различным проверкам и процедурам. Я благодарна всем тем, пришел ранним утром сегодня и поддержал акцию", — сказала Гулим Абушкенова.

После завершения соревнований участникам был предложен горячий чай, а также разыграли лотерею с подарками спонсоров.

Вместе с тем, участники мероприятия поддержали экоакцию "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" и убрали за собой мусор после забега.

Фото: акимат Астаны