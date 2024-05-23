Розничные продажи в Казахстане перевалили за 5 триллионов тенге

Объём розничной торговли в Казахстане за январь–апрель 2024 года достиг 5,4 трлн тг — на 12,1% больше в денежном выражении, чем за аналогичный период 2023-го (ИФО — 105,2%), передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom. Годом ранее наблюдался рост сразу на 31% в денежном выражении (ИФО — 110,5%).

Доля розницы в общем объёме внутренней торговли растёт второй год подряд, в текущем году она составила 31,5%, против 29,9% за январь–апрель 2023 года.

В региональном разрезе почти треть всего объёма розничной торговли за январь–апрель 2024 года пришлась лишь на Алматы: 1,7 трлн тг. Следом идут Астана и Карагандинская область: 668,7 млрд и 427,6 млрд тг соответственно. Значительные объёмы пришлись также на Восточно-Казахстанскую область (327,1 млрд тг), Шымкент (255,3 млрд тг) и Актюбинскую область (222,4 млрд тг).

Наименьшие объёмы розничной торговли пришлись на Улытаускую (31,2 млрд тг), Жетысускую (77 млрд тг) и Туркестанскую (80,8 млрд тг) области.

Стоит отметить, что объём продаж в денежном выражении за год вырос во всех регионах РК.

В разрезе размерности предприятий и каналов реализации самый большой рост объёма розничной торговли показали малые предприятия: сразу на 30,5% в денежном выражении, до 2,1 трлн тг. Следом идут средние предприятия: рост на 7%, до 670 млрд тг.

Объёмы розничной торговли индивидуальных предпринимателей и крупных предприятий почти равны: 1,3 трлн и 1,4 трлн тг соответственно. При этом объём торговли у ИП вырос на 1,7%, у крупных предприятий — на 1,4%.

В разрезе видов продукции на розничную торговлю непродовольственными товарами традиционно пришёлся больший объём по сравнению с продовольственными товарами. Так, за январь–апрель текущего года объём розничной торговли непродовольственными товарами составил 3,8 трлн тг, против 1,6 трлн тг по продовольственным товарам.

Объём торговли непродовольственными товарами за год вырос на 10,9% в денежном выражении (ИФО — 104,6%), а продовольственными — на 15,1% (ИФО — 107%).