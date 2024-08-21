Роженицу со схватками сопроводили полицейские в Костанае
Сегодня, 04:26
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Сегодня, 04:26Сегодня, 04:26
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Роженицу со схватками сопроводили полицейские до родильного дома в Костанае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Мы с моим напарником Ерханом Албатыровым несли службу в составе экипажа. Примерно на 10 км автодороги А-22 на въезде в Костанай к нам обратился водитель автомобиля ВАЗ-2115 и сообщил, что у его супруги начались схватки. Не раздумывая, включив сигнальные огни, мы сопроводили их", — рассказал инспектор роты патрульной полиции Еркин Тулегенов.
Спустя 6 минут после благополучного доставления в больницу, женщина родила дочь.
Как выяснилось, новоиспеченные родители живут в Рудном. Появившаяся на свет девочка — восьмой ребенок в их семье.
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