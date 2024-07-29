Роженица скончалась в ЗКО
Сегодня, 14:47
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Сегодня, 14:47Сегодня, 14:47
163Фото: mzdrav.rk.gov
Уголовное дело возбудили по факту смерти роженицы в Жангалинской районной больнице в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews. Инцидент произошёл 15 мая этого года.
"По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы", - сообщили в ДП области.