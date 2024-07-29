Роженица скончалась в ЗКО

Уголовное дело возбудили по факту смерти роженицы в Жангалинской районной больнице в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews. Инцидент произошёл 15 мая этого года.

"По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы", - сообщили в ДП области.