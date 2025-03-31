Суммарный коэффициент рождаемости падает третий год подряд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости уменьшился на 0,16, до 2,8. Показатель отражает, сколько детей в среднем могла бы родить одна женщина в течение своего репродуктивного периода (с 15 до 49 лет) при условии сохранения рождаемости в каждом пятилетнем возрастном интервале на текущем уровне. При его расчете повозрастные коэффициенты рождаемости складываются между собой, после чего делятся на 1000.



СКР последовательно снижается с 2022 года. Конечно, не стоит упускать из виду, что за год до этого он достигал максимума по меньшей мере за 22 года – 3,32. Тем не менее негативный тренд сложно объяснить возвращением показателей в норму после всплеска на фоне пандемии COVID-19. Дело в том, что нынешнее значение - самое низкое за семь лет, с 2017 года.



Соответственно, по сравнению с пиковой отметкой 2021-го СКР сократился еще сильнее, на 0,52. И важную роль в этом, очевидно, сыграли молодые женщины в возрасте от 20 до 29 лет: именно в этом возрастном диапазоне фиксируется самое заметное сокращение коэффициентов рождаемости.



В частности, в возрастной категории 20-24 года рождаемость (измеряется в живорождениях на 1000 женщин) уменьшилась к периоду трехлетней давности на 45,18, а в возрастной категории 25-29 лет – на 30,88. При этом по всему возрастному диапазону (с 15 до 49 лет) снижение составляло 20,33.



Заметим, что само по себе снижение СКР еще не позволяет говорить о том, что все пропало. Так, по данным Всемирного банка, ситуация в Казахстане складывается намного лучше, чем в среднем по миру. Однако, как говорится, нам есть над чем задуматься.