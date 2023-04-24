Рождаемость снизилась в Казахстане

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За год в Казахстане родилось 403,9 тысячи детей. Это на 42,5 тысячи меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

51,5 процента родившихся в 2022 году – мальчики, 48,5 процента – девочки.

241,4 тысячи детей или 59,8 процента из общего числа родившихся появились на свет в городах, остальные 162,4 тысячи - в сёлах.

"Общий коэффициент рождаемости в 2022 году составил 20,57 на 1000 человек, в 2021 году он был на уровне 23,5. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (28,53), Туркестанской (27,67) областях и Шымкенте (27,13)", - сообщили в бюро.

Самые низкие уровни рождаемости наблюдались в Северо-Казахстанской (10,96), Костанайской (12,42) и Восточно-Казахстанской областях (12,96).

В 2022 году средний возраст матери при рождении в сравнении с предыдущими годами увеличился и составил 31,5 лет (2021 – 29,5 лет, 2020г. – 29,3 лет). Средний возраст родивших впервые составил 26,8 лет.

Почти четверть родившихся детей были первенцами – 100 тысяч, 94,4 тысячи – вторыми по очерёдности, восьмым ребенком в семье стали тысяча новорожденных.

За год число появившихся на свет двоен составило 4 063, троен – 50.