Розе Рымбаевой присвоено звание "Народный артист Кыргызской Республики"
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В рамках официального визита Президента КР Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры Казахстана были вручены государственные награды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
В ходе церемонии Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.
Указом Президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан орденом "Данакер" награждены общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, поэт Мухтар Шаханов
Орденом "Достук" награждены публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев Кансеитулы.
Орден "Данк" вручен президенту Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.
Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, Народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой.
Роза Рымбаева отметила, что у культуры нет границ.
"В 1996 году мне было присуждено звание Заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики". Для меня это огромное достижение", - сказала она.
Медалью "Данк" награжден генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала "Тан-Шолпан" Дидар Кулькенов.
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