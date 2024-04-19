Розе Рымбаевой присвоено звание "Народный артист Кыргызской Республики"

В рамках официального визита Президента КР Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры Казахстана были вручены государственные награды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В ходе церемонии Государственный секретарь КР Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.



Указом Президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан орденом "Данакер" награждены общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, поэт Мухтар Шаханов

Орденом "Достук" награждены публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев Кансеитулы.

Орден "Данк" вручен президенту Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой.

Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, Народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой.



Роза Рымбаева отметила, что у культуры нет границ.

"В 1996 году мне было присуждено звание Заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики". Для меня это огромное достижение", - сказала она.

Медалью "Данк" награжден генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала "Тан-Шолпан" Дидар Кулькенов.



