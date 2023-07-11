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Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль
Новый автомобиль подарил народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой её старший сын, певец Али Окапов, передаёт BaigeNews.kz.
Для артистки это стало большим сюрпризом. Сын сказал ей, что сотрудники автосалона попросили звезду казахстанской эстрады сфотографироваться. Роза Рымбаева не отказалась, посетовала лишь, что не накрашена, а затем узнала, что авто на самом деле предназначается для неё.
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