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instagram.com/rozarymbaeva Сегодня, 02:23
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Сегодня, 02:23
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Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Роза Рымбаева предстала в образе Алии Молдагуловой

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева необычно поздравила казахстанцев с Днем Победы, передаёт BaigeNews.kz.

"Поздравляю казахстанцев с 78-летием победы в Великой отечественной войне!" — написала Рымбаева в соцсети.

Она также опубликовала видеопоздравление, где сыграла монолог и спела культовую песню "Алия". В ролике Роза Рымбаева спела в образе легендарной Алии Молдагуловой.

 
 
 
 
 
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Публикация от Роза Рымбаева (@rozarymbaeva)

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Сегодня, 02:23
222
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