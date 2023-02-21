Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета

Фото: коллаж Чингиза Касымхана

На сайте государственных закупок появился интересный лот - управление туризма и внешних связей акимата города Шымкента за 22,6 миллиона тенге планирует устроить поездку по топовым туристическим городам Европы и Азии для госслужащих и турагентов. И всё это за счёт налогов шымкентцев, то есть на деньги из бюджета. Конечно же, турне чиновники проводят не ради собственного удовольствия, а исключительно во благо родного города.

"Организация и проведение роуд-шоу по продвижению туристского потенциала города Шымкент за рубежом, а также установление и развитие внешних связей между городом Шымкент и городами посещения (далее – Роуд-шоу). Цель оказания услуг - ознакомление зарубежных туроператоров, СМИ, представителей туристского сообщества и других бизнес структур с туристским потенциалом, туристскими, инвестиционными, социально-экономическими возможностями региона; - установление связей и партнерства в сфере туризма, культуры, образования, спорта, инвестиции и других важных отраслей; - привлечение туристского потока, формирование эффективной международной коммуникации в туристской сфере и положительного имиджа о городе Шымкент зарубежом; - повышение инвестиционной привлекательности региона на международном рынке", - говорится в технической спецификации госзакупки.

Редакция BaigeNews.kz отправила запрос в акимат Шымкента, чтобы выяснить, какие страны в рамках роуд-шоу намерены посетить чиновники, и есть ли в списке счастливчиков аким города Мурат Айтенов и его заместители.

К слову, road show — это формат мероприятия, которое проводится с целью привлечения новых партнеров, инвесторов, а также для формирования имиджа.

В ответ на наш запрос акимат прислал список городов, где собираются рекламировать Шымкент. И он оказался весьма внушительный - восемь красивейших локаций: Стамбул (Турция), Гросетто (Италия), Ахарнон (Греция), Кутаиси (Грузия), Пловдив (Болгария), Казань (Россия), Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан).

Однако среди тех, кто будет пить грузинские напитки, закусывать итальянским сыром и наслаждаться турецкой пахлавой, Мурата Айтенова не оказалось. Его заместителей, кстати, тоже не возьмут в поездку.

Кто отправится в путешествие за счет налогоплательщиков, неизвестно. Полный список участников роуд-шоу шымкентский акимат не предоставил. Однако нам известно, что в каждой стране прибытия на встречу с казахстанской делегацией будут приглашены не менее 40 человек. Так, по крайней мере, указано в техспецификации.

"Потенциальный поставщик по согласованию с заказчиком обеспечивает участие не менее 40 (сорока) ведущих представителей местных исполнительных органов власти, посольств, консульств, торговых представительств, туристских организаций, гостиниц и авиакомпаний страны проведения роуд-шоу, в том числе посредством рассылки приглашений потенциальным участникам; для поиска кандидатов на участие в роуд-шоу и дальнейших контактов с ними потенциальный поставщик закрепляет отдельного менеджера", - говорится в условиях госзкупки.

Кроме того, потенциальный поставщик должен организовать кофе-брейк на каждом роуд-шоу по количеству участников с включением всех расходов на доставку, сервировку и обслуживание.

"В меню должны быть включены закуски, кондитерские изделия, фрукты, напитки (чай, кофе, вода, соки и/или безалкогольные напитки) с обязательным включением продуктов казахстанского производства, а также национальной кухни. Потенциальный поставщик организовывает проведение мастер-класса по приготовлению национальной локальной кухни города Шымкент в городе проведения роуд-шоу", - требуют заказчики.

В требованиях управления туризма также говорится, что исполнитель обеспечивает трансфер (аэропорт-отель-аэропорт; отель-место проведения встреч-отель), питание, бронирование мест проживания, а также делает визу для казахстанских участников роуд-шоу и представителей заказчика. Что за представители заказчика, в акимате Шымкента тоже не потрудились объяснить.

Все это удовольствие обойдется в более чем 22 миллиона тенге из карманов налогоплательщиков.

Напомним, ранее депутаты мажилиса раскритиковали проведение роу-шоу, назвав их сомнительными командировками за счет бюджета. В частности, мажилисвумен Ирина Смирнова возмутилась заграничными поездками представителей нацкомпании Kazakh Tourism.

Позже глава компании Талгат Аманбаев ответил, что роуд-шоу - это хороший способ привлечь туристов в Казахстан.