Рост заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

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144 казахстанца заразились коронавирусом за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1 020 человек (–882+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находяовтся 165 пациентов, на амбулаторном уровне – 855 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.