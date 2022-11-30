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pixabay.com Сегодня, 09:11
102
Сегодня, 09:11
102
Фото: pixabay.com

Рост заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

144 казахстанца заразились коронавирусом за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения. 

На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1 020 человек (–882+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находяовтся 165 пациентов, на амбулаторном уровне – 855 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:11
102
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