Рост заболеваемости сальмонеллёзом в два раза зафиксирован в Алматы

За первое полугодие в Алматы зарегистрировано 32 случая сальмонеллеза, из них восемь – среди детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.



Замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова сообщила, что показатель заболеваемости сальмонеллёзом на 100 тысяч населения составил 1,4, против показателя 0,67 за аналогичный период прошлого года.

"Отмечается рост заболеваемости сальмонеллёзом в два раза. От общего числа заболевших сальмонеллёзом удельный вес детей до 14 лет составил 25 процентов", – сказала она.

Сальмонеллез – поражение пищеварительной системы человека бактериальной инфекцией рода Salmonella. Патоген-возбудитель часто обнаруживается в курином яйце, молочнокислых продуктах и готовых к употреблению мясных изделиях.