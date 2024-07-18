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Рост заболеваемости сальмонеллёзом в два раза зафиксирован в Алматы

Сегодня, 21:54
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:54
Сегодня, 21:54
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Фото: baigenews.kz

За первое полугодие в Алматы зарегистрировано 32 случая сальмонеллеза, из них восемь – среди детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.  

Замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова сообщила, что показатель заболеваемости сальмонеллёзом на 100 тысяч населения составил 1,4, против показателя 0,67 за аналогичный период прошлого года.

"Отмечается рост заболеваемости сальмонеллёзом в два раза. От общего числа заболевших сальмонеллёзом удельный вес детей до 14 лет составил 25 процентов", – сказала она.

Сальмонеллез – поражение пищеварительной системы человека бактериальной инфекцией рода Salmonella. Патоген-возбудитель часто обнаруживается в курином яйце, молочнокислых продуктах и готовых к употреблению мясных изделиях.

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