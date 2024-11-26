Рост заболеваемости менингитом фиксируют в Карагандинской области
Школьник оказался в реанимации.
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В Караганде в реанимацию с подозрением на менингит попал школьник. В регионе фиксируют подъем заболеваемости опасной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Врачи предупреждают, что при заболевании менингитом поражается головной мозг.
"Перенесённый менингит может закончиться выздоровлением, а может и различными осложнениями. Может развиться энцефалит различной формы, нарушения функций самого мозга, отставание. Это очень серьезные проблемы", - отметила доктор медицинских наук Роза Бегайдарова.
У старшеклассника, который сейчас в реанимации, взяли анализы и отправили в лабораторию.
Менингит – сезонная инфекция, которая циркулирует, как правило, в холодное время года. В октябре менингит обнаружили в одном из детских садов. Сейчас эпидемиологи выясняют, откуда. Анализы взяли и у 219 контактных. Медики не исключают, что у некоторых менингит может проходить бессимптомно.
В последние годы в регионе фиксировали лишь единичные случаи заболевания. Подъём менингита наблюдали аж в 2019 году. А вот в этом есть уже шесть подтверждённых случаев.
Медики обращаются ко взрослым и просят ни в коем случае не заниматься самолечением, при первых же симптомах обращаться в больницу.
Признаки инфекции схожи с простудой, но бывает, что на теле появляется сыпь.
"Головная боль сильная, которая усиливается при раздражителях – звук, свет. Ребёнок становится вялым. Повышается температура. И третий симптом – это рвота. Необходимо оперативно обращаться за медицинской помощью. Лабораторное обследование может подтвердить данное заболевание", - сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.
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