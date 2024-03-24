Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане

С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz

В Минздраве РК предостерегли казахстанцев.

"Вирусный гепатит А передается с грязной водой, заражёнными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным. Симптомы заболевания: повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период составляет от 14 до 35 дней. Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов", — рассказали медики.

По данным Минздрава, защитить от вирусного гепатита А может вакцинация, которой подлежат: дети в возрасте двух лет и ⁠контактные лица в очагах инфекции