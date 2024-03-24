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Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане

Сегодня, 11:19
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Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 11:19
Сегодня, 11:19
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz 

В Минздраве РК предостерегли казахстанцев.

"Вирусный гепатит А передается с грязной водой, заражёнными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным. Симптомы заболевания: повышение температуры  тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период составляет от 14 до 35 дней. Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов", — рассказали медики.

По данным Минздрава, защитить от вирусного гепатита А может вакцинация, которой подлежат: дети в возрасте двух лет и ⁠контактные лица в очагах инфекции

"Чтобы уберечься от гепатита, необходимо ⁠мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки; не пить некипяченую воду из открытых водоёмов и не мыть ею фрукты и овощи; не купаться в загрязненных водоемах",  — рекомендуют специалисты.

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