Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2024 года в стране зарегистрировано 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше чем в прошлом году, передаёт BaigeNews.kz
В Минздраве РК предостерегли казахстанцев.
"Вирусный гепатит А передается с грязной водой, заражёнными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным. Симптомы заболевания: повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота. Инкубационный период составляет от 14 до 35 дней. Больной Гепатитом А заразен для окружающих за 2 недели до и неделю после появления симптомов", — рассказали медики.
По данным Минздрава, защитить от вирусного гепатита А может вакцинация, которой подлежат: дети в возрасте двух лет и контактные лица в очагах инфекции
"Чтобы уберечься от гепатита, необходимо мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки; не пить некипяченую воду из открытых водоёмов и не мыть ею фрукты и овощи; не купаться в загрязненных водоемах", — рекомендуют специалисты.
Самое читаемое
- Что говорят задержанные террористы из "Крокуса" на допросе
- Лавина обрушилась на курорт Алматы, где проходят реабилитацию дети с аутизмом
- Теракт в Москве: госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей
- Теракт в Москве: как минимум 40 человек погибли и сто пострадали — ФСБ
- Теракт в "Крокус Сити Холл": задержаны 11 человек