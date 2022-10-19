Рост ВВП на четыре процента прогнозируют в Казахстане в 2023 году

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Комитет по финансам и бюджету мажилиса парламента РК рассмотрел законопроект "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы", передаёт BaigeNews.kz.

Прогноз макроэкономических показателей страны на 2023 – 2027 годы сформирован с учетом отчетных данных по ВВП за 2021 год и уточненной оценки 2022 года, прогнозов международных организаций по росту мировой экономики и тенденций изменения мировых цен на товарных рынках.

За основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2023 – 2025 годы взят базовый сценарий.

Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,0 - 4,1 процента в 2023 – 2025 годах.

Номинальный ВВП вырастет с 120,7 триллиона тенге в 2023 году до 146,5 триллиона тенге в 2025 году.

ВВП на душу населения составит 13,2 тысячи долл. США в 2023 году с увеличением до 15,6 тысячи долл. США в 2025 году.

По оценке при сохранении текущей динамики среднегодовая цена на нефть в 2022 году превысит 100 долларов США за баррель. На среднесрочный период в прогнозе заложена более консервативная цена в 85 долларов США за баррель.

Национальным Банком целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 7,5 - 9,5 процента в 2023 году, 4 - 5 процента – в 2024 году с последующим снижением до 3 - 4 процентов в 2025 году.

Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета на 2023 год определен в сумме 13 911 365 852 тысячи тенге или составит 127,7 процента к оценке текущего года с превышением на 3 018 836 765 тыс. тенге, на 2024 год определен в сумме 15 019 579 903 тысячи тенге с ростом против прогноза 2023 года на 1 108 214 051 тысячи тенге или на 8,0 процентов, на 2025 год в сумме 16 303 455 507 тысяч тенге с ростом против 2024 года на 283 875 604 тысячи тенге или на 8,5 процента.

Прогноз по поступлениям трансфертов прогнозируется:

в 2023 году в сумме 3 638 126 366 тысяч тенге,

в 2024 году – 2 884 396 739 тысяч тенге,

в 2025 году – 2 422 555 100 тысяч тенге.

В соответствии с проектом Закона Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы" бюджетные изъятия определены в следующих объемах:

на 2023 год – 438 126 366 тыс. тенге;

на 2024 год – 484 396 739 тыс. тенге;

на 2025 год – 522 555 100 тыс. тенге.

В соответствии с проектом Закона Республики Казахстан

"О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы" объем гарантированного трансферта определен в следующих объемах:

на 2023 год – 2 200 000 000 тыс. тенге;

на 2024 год – 2 000 000 000 тыс. тенге;

на 2025 год – 1 900 000 000 тыс. тенге.

В целях финансирования антикризисных мероприятий, социально значимых проектов национального масштаба, стратегически важных инфраструктурных проектов в 2023 году предусмотрено привлечение целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 000 000 000 тысяч тенге, в 2024 году – 400 000 000 тысяч тенге.

Расходы

В проекте расходной части бюджета учтены изменения отдельных направлений в политике государственных органов, дополнения по новым обязательствам в соответствии с посланиями главы государства, законодательными актами, а также итоги исполнения бюджета за 2021 год.

Кроме того, структура расходов республиканского бюджета значительно изменена по сравнению с планом 2022 года и учетом норм нового проекта Закона Республики Казахстан "Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы", согласно которому определены субвенции регионам с учетом трансфертов, переданных из республиканского бюджета в базу местных бюджетов, в следующих объемах:

на 2023 год – 4 937 528 088 тысяч тенге (из них переданы в базу местных бюджетов - 2 794 833 572 тысяч тенге);

на 2024 год – 5 180 952 939 тысяч тенге (из них переданы в базу местных бюджетов - 3 166 459 839 тысяч тенге);

на 2025 год – 5 680 869 115 тысяч тенге (из них переданы в базу местных бюджетов - 3 581 401 811 тысяч тенге).

Это повлияло на увеличение объема общегосударственных расходов республиканского бюджета с 3 847 983 617 тысяч тенге в 2022 году до 7 867 735 158 тысяч тенге в 2023 году.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется

в 2023 году в сумме 21 002 913 395 тысяч тенге,

в 2024 году – 21 647 330 649 тысяч тенге,

в 2025 году – 22 660 190 764 тысячи тенге.

Дефицит республиканского бюджета на 2023 год составит 3 200 000 000 тысяч тенге, на 2024 год – 3 489 160 000 тысяч тенге, на 2025 год – 3 684 752 000 тысяч тенге.

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе Парламента Республики Казахстан депутатами предложено внести в законопроект следующие поправки на 2023 год:

- на реализацию мероприятий Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая Нация. Благополучное общество" - 219,9 миллиарда тенге (увеличение размеров пенсий, увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком, монетизация государственного социального пособия, обеспечение молодежи мерами занятости, проведение выборов Мажилиса и маслихатов);

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках разрабатываемого Социального кодекса– 14,7 миллиарда тенге;

- на выплату премий по вкладам в жилищные строительные сбережения – 35 миллиарда тенге.

Также 54,3 миллиарда тенге дополнительно будут направлены на сельское и городское водоснабжение, инженерно-коммуникационную инфраструктуру, развитие газоснабжения, дороги, строительство больниц.

Источниками для финансирования являются резерв на инициативы президента и резерв правительства.