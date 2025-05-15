В январе-апреле 2025 года экономика Казахстана продемонстрировала уверенный рост: по данным Бюро национальной статистики, реальный ВВП увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже третий месяц подряд, когда темпы роста ускоряются: с 3,8% в январе до 5,8% в первом квартале и 6% по итогам четырёх месяцев.

Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства национальной экономики РК Вагиз Хисматулин рассказал, за счёт чего обеспечен рост и насколько устойчивыми являются эти показатели в условиях внешних рисков. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Не сезонность, а реальный рост

Вагиз Хисматулин отметил, что рост ВВП не связан с сезонными факторами и является отражением стабильной положительной динамики в ключевых отраслях.

"Наблюдаемый рост ВВП не связан с сезонными факторами и является результатом положительной динамики как в производстве товаров, так и в секторе услуг, которые выросли на 7,5% и 5,3% соответственно. Кроме того, важным фактором экономического роста выступают инвестиции. В январе–апреле текущего года инвестиции в основной капитал в реальном выражении увеличились на 13,7%, в том числе в обрабатывающую промышленность – на 34,3%. Всё это свидетельствует о качественном характере экономического роста", - пояснил Хисматулин.

Вклад в рост ВВП обеспечили сразу несколько секторов экономики. Прежде всего – промышленность, как добывающая, так и обрабатывающая, а также строительство, торговля и транспортные услуги.

"Именно эти отрасли демонстрируют наибольшие темпы роста в структуре экономики. В частности, услуги транспорта и складирования увеличились на 22,4%, строительство – на 16,2%, обрабатывающая промышленность – на 7,2%, горнодобывающая – на 7,1%, в том числе добыча нефти – на 8,8%. Объём торговли вырос на 7%", - рассказал Хисматулин.

По словам эксперта, правительство продолжает реализацию мер, направленных на поддержание активности в реальном секторе, что создаёт условия для сохранения позитивного тренда во втором полугодии.

Рост промпроизводства и инвестиций подтверждается статистикой

По словам Вагиза Хисматулина, рост ВВП стал возможен, в том числе, за счёт увеличения промышленного производства, включая переработку. Также благодаря росту в строительстве, торговле и грузоперевозках, что подтверждается статистическими данными.

"Выпуск промышленного производства вырос на 6,6%, в том числе производство в обрабатывающем секторе – на 7,2%. В свою очередь, рост в обрабатывающей промышленности в основном обеспечен увеличением производства в машиностроении – на 11,2%, продуктов питания – на 12%, в нефтепереработке – на 13,7%, химической промышленности – 11,2%, производстве металлических изделий – на 21,6%, строительных материалов – на 12,9%. В горнодобывающей промышленности увеличилась добыча нефти на 8,8%, угля – на 11,2%. Объем строительных работ увеличился на 16,2%", - добавил Хисматулин.

Также с начала года в Казахстане построили и сдали в эксплуатацию около 4,9 миллиона квадратных метров жилья – это на 6,8% больше, чем за тот же период в прошлом году. Также значительно вырос объём транспортных услуг – на 22,4%. Это произошло в основном за счёт увеличения перевозок грузов, особенно по железной дороге и трубопроводам.

При всей устойчивости роста, внешнеэкономическая обстановка в мире продолжает оставаться нестабильной. Как отметил Вагиз Хисматулин, экономика уязвима к глобальным трендам.

"Согласно прогнозу Международного валютного фонда, рост мировой экономики в текущем году замедлится до 2,8%. Риски замедления глобальной экономики, разрывы цепочек поставок и низкие цены на энергоресурсы создают дополнительные вызовы и риски для нашей экономики. С учетом внешних и внутренних вызовов мы рассматриваем различные сценарии, под них есть разные оценки. Но в любом случае мы нацелены на поддержание положительной динамики до конца текущего года. У нашей экономики есть определенный запас прочности", - пояснил Хисматулин.

Рост ВВП Казахстана на 6% в начале 2025 года – это результат синхронного развития сразу нескольких отраслей, в том числе промышленности, транспорта, строительства и торговли. Правительство делает ставку на инвестиции и развитие реального сектора как основу для устойчивого роста. Однако в условиях неопределённой глобальной конъюнктуры важно сохранять гибкость в экономической политике и быть готовыми к адаптации.