Рост ВВП на 5,8 процента: правительство подводит итоги первого квартала
Объём производства обрабатывающей промышленности в Казахстане с начала года вырос на 8,7 процента.
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу развития экономики страны. Внимание уделено мерам по обеспечению роста промышленности, передаёт BaigeNews.kz.
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о работе по исполнению поручений Главы государства в части закрепления тенденции роста и увеличения объёма производства.
В январе-марте сохраняется устойчивая положительная динамика в обрабатывающей промышленности – на уровне 8,7%. Основной прирост обеспечен увеличением показателей в машиностроении (17,7%), производстве продуктов питания (13,2%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (28,7%). Кроме того, отмечен рост в горнодобывающей промышленности (6,1%).
В строительной отрасли по итогам квартала показатель роста достиг 16,9%. Доложено об увеличении объёмов работ по строительству школ, автомобильных дорог, железнодорожных линий, инженерной инфраструктуры.
Премьер-министр дал ряд поручений по наращиванию взаимодействия с отечественными производствами, в том числе в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
По предварительным данным Бюро национальной статистики, ВВП в январе-марте составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. ИФО в транспортной отрасли составляет 21%, строительстве – 16,9%, промышленности – 6,6%, торговле – 6,3%.
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