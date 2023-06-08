"Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев выступает на заседании Совета иностранных инвесторов, передает BaigeNews.kz. Он говорит о наступлении кризисных времен и о том, как это может стать точкой роста.

"Геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Это угрожает не только замедлением, но и постоянным снижением глобального роста и стабильности. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности. Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей. Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики", - сказал президент.

По его словам, широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и Большие данные (Big Data), ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов. Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов, отметил глава государства.

"По прогнозам, в течение 10 лет до 70 % мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий. Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Другими словами, цифровизация стала для нас приоритетом национального уровня. Мы намерены стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену", - сказал Токаев.

Он отметил, что центр призван интегрировать глобальные, региональные и национальные интересы, направленные на предотвращение возникновения "цифровых стен" между странами".