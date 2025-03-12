Цены растут, правила пересматривают, а столица готовится к новым масштабным проектам. Что именно изменится, и как это повлияет на жизнь казахстанцев? Обо всем - по порядку в дайджесте новостей с AI-аватаром корреспондента BaigeNews.kz Анелей Өсерхан.

▪️Казахстанцев ждёт рост цен на электроэнергию — закупочная стоимость выросла почти вдвое, и это неизбежно скажется на потребителях.

▪️В суде Астаны поставлена точка в скандале вокруг фонда Перизат Кайрат. Документы оказались поддельными: из десяти учредителей только один действительно подписывал их сам.

▪️Власти вновь берутся за сферу ЖКХ. В мажилисе обсуждают новый механизм тарифов: их хотят привязать к минимальному расчётному показателю (МРП) и учитывать возраст дома. Это может сделать платежи более прогнозируемыми.

▪️В Астане на месте правобережного стадиона появится новый спортивный объект за 17,3 млрд тенге. Он будет соответствовать стандартам UEFA, а завершить строительство планируют к 2025 году.