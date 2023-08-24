Рост цен на медикаменты: какие лекарства подорожали в Казахстане

Фармацевтическая продукция в Казахстане подорожала на 11% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

В июле текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 0,2% за месяц и на 10,8% за год.

"Среди фармацевтической продукции в месячной динамике парацетамол подорожал на 2,4%, "Эссенциале форте Н" — на 1,6%, капли "Фенистил Нью" — на 1,3%, "Энап" — на 0,9%, активированный уголь — на 0,7%. Подешевела такая продукция, как ацикловир (на 0,7%), азитромицин и "Ингавирин" (на 0,6%), "Смекта" (на 0,5%), "Корвалол" (на 0,4%), "Ренни", спрей "Аквалор Форте" (на 0,3%), "Йодомарин" и ацетилсалициловая кислота (на 0,2%), "Нурофен" (на 0,1%)", - говорится в сообщении.

В годовой динамике заметно подорожали парацетамол (сразу на 58,2%), раствор йода (на 29,9%), спрей "Аквалор Форте" (на 28,3%), амброксол (на 21,5%), ацетилсалициловая кислота (на 18%), активированный уголь (на 17,8%), ацикловир (на 16,5%).

При этом, наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: сразу плюс 18% за год.

В тройке антилидеров также оказались Улытауская (плюс 15,4%) и Кызылординская (плюс 14,9%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жетысуской области: на 5,9%.