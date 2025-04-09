На последнем пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ерлан Абдиев поднял важный вопрос о повышении НДС и его потенциальном влиянии на экономику страны, а также обеспокоенности населения по поводу роста цен. В своём выступлении он затронул темы компенсационных мер для социально уязвимых слоёв населения, повышения пенсий и возможности разовых корректировок выплат в условиях экономических изменений, передаёт BaigeNews.kz.

Абдиев отметил, что с введением изменений в Налоговом кодексе в обществе сложилось мнение, что повышение ставки НДС неизбежно приведёт к росту цен. Он подчеркнул, что возникает вопрос о возможных мерах поддержки для граждан с фиксированными доходами, таких как пенсионеры и другие социально уязвимые категории.

"Центр тяжести в проекте нового кодекса смещён в сторону дифференциации по отраслям. В обществе уже сложилось устойчивое мнение, что повышение ставки НДС неизбежно повлечёт за собой рост цен. В связи с этим у меня вопрос: планирует ли правительство какие-либо компенсационные механизмы для социально уязвимых слоёв населения, включая внеочередное повышение пенсий по инвалидности, социальных пособий и других мер социальной защиты?" — сказал депутат.

Абдиев также поднял проблему повышения цен на лекарства и другие товары, выражая обеспокоенность, что подорожание может особенно затронуть граждан с фиксированными доходами. Он отметил, что такие изменения могут привести к серьёзным финансовым трудностям для наиболее уязвимых слоёв населения.

"Частично мой вопрос уже прозвучал, и вы в своём ответе сказали о повышении в пределах уровня инфляции. Но это ведь плановое повышение — у нас ежегодно заложено порядка 7%, то есть это 3–4 тысячи тенге. Средняя пенсия по инвалидности составляет около 75 тысяч тенге. Ранее партия 'Аманат' также выступала за необходимость повышения пенсий. Но ведь уже завтра могут подорожать лекарства. Кому будет трудно? В первую очередь тем, у кого фиксированный доход", — отметил он.

На эти вопросы ответил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин. Он подтвердил, что правительство учло необходимость индексировать все предусмотренные выплаты в рамках действующего законодательства, и такие изменения не будут носить ничего нового.

"Всё, что мы обозначили, подлежит индексации. Это уже заложено в нормативно-правовых актах, поэтому ничего нового здесь не будет", — сказал Жумангарин.

Кроме того, Жумангарин отметил, что правительство активно работает с социально уязвимыми слоями населения. Для этого была разработана цифровая карта семьи, по которой все нуждающиеся находятся под контролем. В ответ на обеспокоенность по поводу роста тарифов, он сообщил, что предусмотрены специальные жилищные выплаты, регулируемые на уровне местных исполнительных органов.

"Что касается роста тарифов, предусмотрены специальные жилищные выплаты, и они регулируются на уровне местных исполнительных органов. Поэтому граждане с низким доходом не почувствуют на себе повышение цен", — пояснил он.

Особое внимание было уделено контролю над ценами на социально значимые товары. Жумангарин подчеркнул, что повышение НДС не означает автоматического роста цен. Всё зависит от рыночной эластичности, и в случае с продуктами питания, которые являются наименее эластичными, государство будет осуществлять строгий контроль над ценами.

"Хочу подчеркнуть: само по себе повышение НДС не означает автоматического роста цен. Это распространённое заблуждение. Всё зависит от рыночной эластичности. Конечно, есть рынки с низкой эластичностью, как, например, рынок продуктов питания. Эти товары в первую очередь находятся под особым контролем правительства", — отметил он.

Жумангарин заверил, что социально значимые продукты и медикаменты будут находиться под жёстким контролем, чтобы минимизировать влияние экономических изменений на граждан с низкими доходами.