Рост ТМТМ, запуск новых терминалов: в Минтранспорта подвели итоги

В Министерстве транспорта подвели главные итоги 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как отметили в Минтранспорта, на прошлой неделе открылся казахстанский терминал в городе Сиань, который является логическим продолжением инициатив по привлечению грузопотоков из Китая.

"В уходящем году начато строительство терминала в грузинском порту Поти, который позволит увеличить потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута. К слову, по ТМТМ в 2023 году перевезено 2 млн 750 тыс. тонн груза, что на 64% больше, чем в 2022-м. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена нефть. В целях развития грузоперевозок по данному маршруту в нынешнем году приобретено 2 нефтяных танкера дедвейтом 8 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году в порту Курык запущен зерновой терминал, реализуемый совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports, и подписано соглашение по транспортировке чистого водорода и аммиака из порта Курык в Европу. Общий объем инвестиций на развитие терминалов порта превысит 200 млн долларов.

"При поддержке Правительства усилено развитие внутреннего водного транспорта. В частности, планируется наращивание транзитного потенциала трансграничной реки Иртыш и создание нового коридора РФ-Казахстан-Китай. Речь идет о строительстве нового судоходного шлюза в городе Семей, речного порта в поселке Тугыл и железной дороги до границы Китая", - отметили в Минтранспорта.

Развитие транзитных возможностей Иртыша позволит увеличить объемы транспортируемых грузов 1,5 до 3,5 млн тонн.